В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные — Bild
09:05 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели в немецком городе Мюнхене, проводится масштабная операция полиции и пожарных. Об этом сообщила газета Bild.
Представители правоохранительных органов призвали жителей города избегать района, где произошел инцидент.
Сообщается, что погиб как минимум один человек.
НОВОСТИ
- 10:20 01.10.2025
- Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
- 10:05 01.10.2025
- Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
- 10:00 01.10.2025
- РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
- 09:32 01.10.2025
- Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
- 09:20 01.10.2025
- ВС РФ, взяв Северск Малый, начали бои за Дроновку в ДНР — Марочко
- 09:00 01.10.2025
- За ночь над регионами РФ уничтожены 20 украинских БПЛА
- 19:15 30.09.2025
- Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными
- 19:12 30.09.2025
- При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол ЮАР во Франции
- 18:30 30.09.2025
- Пентагон планирует реформы для ускорения процедур продажи оружия за пределы США
- 18:15 30.09.2025
- Матвиенко считает, что нужно вернуть в систему образования учебно-производственные комбинаты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать