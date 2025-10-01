0
0
221
НОВОСТИ

В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные — Bild

09:05 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в немецком городе Мюнхене, проводится масштабная операция полиции и пожарных. Об этом сообщила газета Bild.

Представители правоохранительных органов призвали жителей города избегать района, где произошел инцидент.

Сообщается, что погиб как минимум один человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 01.10.2025
Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
0
32
10:05 01.10.2025
Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
0
74
10:00 01.10.2025
РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
0
85
09:32 01.10.2025
Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
0
160
09:20 01.10.2025
ВС РФ, взяв Северск Малый, начали бои за Дроновку в ДНР — Марочко
0
162
09:00 01.10.2025
За ночь над регионами РФ уничтожены 20 украинских БПЛА
0
198
19:15 30.09.2025
Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными
0
813
19:12 30.09.2025
При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол ЮАР во Франции
0
773
18:30 30.09.2025
Пентагон планирует реформы для ускорения процедур продажи оружия за пределы США
0
779
18:15 30.09.2025
Матвиенко считает, что нужно вернуть в систему образования учебно-производственные комбинаты
0
759

Возврат к списку