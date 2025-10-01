В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные — Bild

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в немецком городе Мюнхене, проводится масштабная операция полиции и пожарных. Об этом сообщила газета Bild.

Представители правоохранительных органов призвали жителей города избегать района, где произошел инцидент.

Сообщается, что погиб как минимум один человек.