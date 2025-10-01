ВС РФ, взяв Северск Малый, начали бои за Дроновку в ДНР — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, освободив Северск Малый, начали бои за Дроновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Об освобождении Северска Малого бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 30 сентября.

«Освободив Северск Малый, мы однозначно будем развивать успех по направлению населенного пункта Дроновка. В целом можно говорить, что с освобождением Северского Малого за Дроновку начались бои», — сказал он.