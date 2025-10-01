0
0
167
НОВОСТИ

Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области

09:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области. Он носит техногенный характер и не связан с атаками БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 01.10.2025
Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
0
11
10:20 01.10.2025
Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
0
54
10:05 01.10.2025
Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
0
91
10:00 01.10.2025
РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
0
101
09:20 01.10.2025
ВС РФ, взяв Северск Малый, начали бои за Дроновку в ДНР — Марочко
0
168
09:05 01.10.2025
В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные — Bild
0
225
09:00 01.10.2025
За ночь над регионами РФ уничтожены 20 украинских БПЛА
0
207
19:15 30.09.2025
Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными
0
818
19:12 30.09.2025
При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол ЮАР во Франции
0
777
18:30 30.09.2025
Пентагон планирует реформы для ускорения процедур продажи оружия за пределы США
0
782

Возврат к списку