Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
09:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области. Он носит техногенный характер и не связан с атаками БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.
«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — написал он.
