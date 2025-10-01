Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области. Он носит техногенный характер и не связан с атаками БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — написал он.