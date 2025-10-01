РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2024 оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского министерства энергетики.

Из них следует, что по итогам 2024 года владельцы и операторы американских реакторов закупили у восьми поставщиков в общей сложности 15 млн единиц работы разделения (ЕРР, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения). Из них 19% были закуплены у поставщиков в США, 81% — у зарубежных поставщиков.

«20% поставленных из-за рубежа ЕРР приходятся на Россию, 18% — на Францию, 15% — на Нидерланды, 9% — на Великобританию, 7% — на Германию», — следует из данных ведомства. При этом в них отмечается, что общий объем поставок обогащенного урана из РФ снизился по сравнению с показателями за 2023 год. Если в прошлом году он составил порядка 3 млн ЕРР, то годом ранее США закупили в РФ 4,1 млн ЕРР.