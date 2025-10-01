РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
10:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в 2024 оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского министерства энергетики.
Из них следует, что по итогам 2024 года владельцы и операторы американских реакторов закупили у восьми поставщиков в общей сложности 15 млн единиц работы разделения (ЕРР, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения). Из них 19% были закуплены у поставщиков в США, 81% — у зарубежных поставщиков.
«20% поставленных из-за рубежа ЕРР приходятся на Россию, 18% — на Францию, 15% — на Нидерланды, 9% — на Великобританию, 7% — на Германию», — следует из данных ведомства. При этом в них отмечается, что общий объем поставок обогащенного урана из РФ снизился по сравнению с показателями за 2023 год. Если в прошлом году он составил порядка 3 млн ЕРР, то годом ранее США закупили в РФ 4,1 млн ЕРР.
НОВОСТИ
- 10:32 01.10.2025
- Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
- 10:20 01.10.2025
- Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
- 10:05 01.10.2025
- Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
- 09:32 01.10.2025
- Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
- 09:20 01.10.2025
- ВС РФ, взяв Северск Малый, начали бои за Дроновку в ДНР — Марочко
- 09:05 01.10.2025
- В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные — Bild
- 09:00 01.10.2025
- За ночь над регионами РФ уничтожены 20 украинских БПЛА
- 19:15 30.09.2025
- Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными
- 19:12 30.09.2025
- При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол ЮАР во Франции
- 18:30 30.09.2025
- Пентагон планирует реформы для ускорения процедур продажи оружия за пределы США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать