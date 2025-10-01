Семья из пяти человек погибла в результате наводнения в Одессе
11:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семья из пяти человек оказалась в числе жертв наводнения в Одессе. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Одесской области Марина Аверина.
«Самый страшный случай — семья из пяти человек, проживавших в цокольном этаже дома. Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Также погибли три женщины. Они шли по дороге, их накрыло волной и понесло течением», — сказала Аверина, чьи слова приводятся в телеграм-канале ГСЧС.
Девятую погибшую также унесло волной, ее тело было найдено только утром 1 октября. Спасатели оказали помощь более чем 360 жителям города. В том числе спасатели эвакуировали в безопасное место около 60 пассажиров автобуса, который провалился под землю из-за размывания почвы.
В Одессе утром 1 октября из-за наводнения не работает канализация в ряде районов города, ограничено движение по ряду улиц, прежде всего в наиболее пострадавшем Пересыпском районе.
В ночь на вторник южный регион страны накрыл сильный ливень, в Одессе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, жертвами непогоды в Одессе стали 9 человек, в том числе ребенок.
