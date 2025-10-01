12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая Партия действия и солидарности под давлением Запада превращает Молдавию в «анти-Россию» по примеру соседней Украины, заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую в стране оппозиционную Партии социалистов, вокруг которой был создан Патриотический блок, ставший на выборах главным оппонентом власти.

«Правящая Партия действия и солидарности победила на выборах исключительно за счет фальсификаций, при поддержке ЕС и НАТО. И эта поддержка оказана в целях превращения нашей страны, в конституции которой прописан нейтралитет, во вторую анти-Россию по примеру соседней Украины. В ситуации раскола молдавского общества это может привести к большой беде», — сказал Додон.

Ранее он обвинил власти в фальсификации итогов голосования, которые Патриотический блок оспорит в судах и на уличных протестах.