Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих — МО РФ
13:05 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 495 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 145 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 305, «Центр» — более 480, на направлении «Восток» — до 315 и «Днепр» — до 30 военнослужащих.
