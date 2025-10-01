Песков назвал воровством планы передать Киеву 2 млрд евро замороженных активов РФ
13:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Еврокомиссии о передаче Украине 2 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ незаконным изъятием и воровством.
«Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря — о воровстве», — сказал Песков, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС направит Украине около 2 млрд евро на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов.
Представитель Кремля отметил, что Москва уже реагировали неоднократно на эти процессы на самых различных уровнях.
