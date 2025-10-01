Около 60% немцев выступили за включение Бундесвера в состав общеевропейской армии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% жителей Германии высказались в поддержку того, чтобы Бундесвер (ВС ФРГ) стал частью общеевропейской армии. Об этом пишет журнал Stern со ссылкой на исследование, проведенное по заказу правительства ФРГ.

По его данным, 57% респондентов выступили за включение Бундесвера в состав европейской армии. 23% выразили противоположную точку зрения. Кроме того, социологи выяснили, что большая часть населения поддерживает внешнюю и оборонную политику правительства Германии. Лишь 15% считают, что ФРГ должна «держаться в стороне от мировой политики», 77% полагают наоборот.

Что касается военных расходов, мнения респондентов разделились. 38% назвали неразумным повышение налогов ради укрепления обороны, 36% придерживаются иного мнения.