Около 60% немцев выступили за включение Бундесвера в состав общеевропейской армии
15:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 60% жителей Германии высказались в поддержку того, чтобы Бундесвер (ВС ФРГ) стал частью общеевропейской армии. Об этом пишет журнал Stern со ссылкой на исследование, проведенное по заказу правительства ФРГ.
По его данным, 57% респондентов выступили за включение Бундесвера в состав европейской армии. 23% выразили противоположную точку зрения. Кроме того, социологи выяснили, что большая часть населения поддерживает внешнюю и оборонную политику правительства Германии. Лишь 15% считают, что ФРГ должна «держаться в стороне от мировой политики», 77% полагают наоборот.
Что касается военных расходов, мнения респондентов разделились. 38% назвали неразумным повышение налогов ради укрепления обороны, 36% придерживаются иного мнения.
НОВОСТИ
- 16:32 01.10.2025
- Премьер Швеции призвал Грету Тунберг и других шведов вернуться с флотилии «Сумуд» домой
- 16:12 01.10.2025
- Нынешний блэкаут на ЗАЭС стал самым продолжительным за 3 года — станция
- 16:00 01.10.2025
- Причастному к убийствам людей в Одессе Парубию посмертно присвоено звание Героя Украины
- 15:32 01.10.2025
- Членство Украины в ЕС сейчас будет означать войну в Европе — Орбан
- 15:09 01.10.2025
- Новый маршрут для автотуристов проложили по Алтайскому краю
- 15:00 01.10.2025
- Глава Генштаба ВСУ заявил о сложной обстановке на фронте
- 14:32 01.10.2025
- В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом «задушить Крым»
- 14:25 01.10.2025
- Более 9 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь в рамках проекта «Время добра»
- 14:12 01.10.2025
- США перестали определять рост экономики мира — Дмитриев
- 14:00 01.10.2025
- «Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ, перевозившие сотню дронов дальнего действия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать