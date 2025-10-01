Премьер Швеции призвал Грету Тунберг и других шведов вернуться с флотилии «Сумуд» домой
16:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон напомнил о рекомендации властей страны не посещать сектор Газа. Предупреждение стало ответом на размещенную в газете Expressen статью, в которой активистка Грета Тунберг и восемь других шведов с гуманитарной флотилии «Сумуд» на пути в Газу требуют от кабмина защитить их.
«Правительство заявило с ясностью, которую невозможно понять неправильно, что мы уже десять лет советуем воздержаться от любых поездок в Газу, всех, следуйте этому призыву. Теперь я слышу, что Италия говорит то же самое, все больше стран с обеспокоенностью смотрят на чрезвычайные риски, которым подвергают себя люди, отправляясь туда. Возвращайтесь домой, не посещайте Газу», — сказал премьер по прибытии на неофициальный саммит в Копенгагене, добавив, что поездки надо отменить без каких-либо колебаний.
В статье Тунберг и ее товарищи требуют, чтобы правительство публично осудило любые попытки остановить суда и чтобы дипломатические и политические каналы были использованы для обеспечения безопасности флотилии. «На этот раз мы не потерпим молчания Швеции», — пишут активисты.
Флотилия «Сумуд» (в переводе с арабского языка «стойкость», «сопротивление») прибыла к берегам Туниса 7 сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду сектора Газа и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь. Сейчас флотилия движется к Газе.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД Израиля, активисты все эти предложения отвергли.
