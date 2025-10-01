0
Минтранс РФ анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках

17:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта РФ анонсировало внедрение биометрии при авиаперевозках, в перспективе технология может использоваться как альтернатива предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет.

«Биометрия будет внедряться при авиаперевозках. Четырехстороннее соглашение об этом подписали на полях форума „Цифровая транспортация“ глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор „Аэрофлота“ Сергей Александровский», — говорится в телеграм-канале министерства.

Как уточнили в Минтрансе, технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Технология сможет использоваться для регистрации и посадки в самолет, однако каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами — по биометрии или с использованием документов.

