Минтранс РФ анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках
17:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство транспорта РФ анонсировало внедрение биометрии при авиаперевозках, в перспективе технология может использоваться как альтернатива предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет.
«Биометрия будет внедряться при авиаперевозках. Четырехстороннее соглашение об этом подписали на полях форума „Цифровая транспортация“ глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор „Аэрофлота“ Сергей Александровский», — говорится в телеграм-канале министерства.
Как уточнили в Минтрансе, технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Технология сможет использоваться для регистрации и посадки в самолет, однако каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами — по биометрии или с использованием документов.
НОВОСТИ
- 18:15 01.10.2025
- Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
- 18:04 01.10.2025
- Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
- 18:04 01.10.2025
- Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
- 17:59 01.10.2025
- Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
- 17:52 01.10.2025
- На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение с доступом ко всей базе гостей
- 17:50 01.10.2025
- Количество резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
- 17:40 01.10.2025
- Надо повышать эффективность расходов бюджета РФ — Медведев
- 17:00 01.10.2025
- Годовая инфляция в РФ по итогам сентября составляет около 8% — Новак
- 16:32 01.10.2025
- Премьер Швеции призвал Грету Тунберг и других шведов вернуться с флотилии «Сумуд» домой
- 16:12 01.10.2025
- Нынешний блэкаут на ЗАЭС стал самым продолжительным за 3 года — станция
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать