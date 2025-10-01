Надо повышать эффективность расходов бюджета РФ — Медведев
17:40 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев указал на необходимость внедрения практик, которые помогут эффективнее использовать бюджетные средства. Об этом он заявил на заседании программной комиссии «Единой России» о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026–2028 гг.
«Работа над бюджетом продолжается. И, конечно, важно добиваться результатов не только за счет увеличения финансирования, о чем всегда напоминает Минфин, и справедливо напоминает. Надо внедрять лучшие практики, которые направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств. И просил бы всех уделить этой теме тоже особое внимание», — сказал Медведев.
