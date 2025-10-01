Количество резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
17:50 01.10.2025
На SberUnity зарегистрировано уже 230 корпораций и более 1200 инвесторов, а количество стартапов венчурного онлайн-хаба SberUnity достигло 6700. С 2021 года экосистема демонстрирует устойчивый рост, а за последний год число зарегистрированных стартапов увеличилось более чем на 25%. Большинство проектов — из России (84%), ещё 16% — международные. Среди ключевых стран — Индия, Казахстан, США, Беларусь, ОАЭ, Узбекистан, Турция и другие. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на Moscow Startup Summit.
Более половины стартапов (58%) находятся на стадии MVP и первых продаж, ещё 42% — на стадиях масштабирования и поздних раундах.
Наиболее активно стартапы развиваются в таких индустриях, как E-commerce (13%), EdTech (11%), FinTech (9%), AdTech & MarTech (8%), Productivity Tools (7%), DeepTech (6%), а также в сегментах FoodTech, MedTech, AgroTech и PropTech (по 4% каждая).
Платформа продолжает динамично развиваться: только в 2025 году к ней присоединилось более 1400 стартапов, свыше 70 корпораций и порядка 600 инвесторов.
«Мы видим рост интереса к платформе со стороны стартапов, корпораций и инвесторов, – отметил Александр Ведяхин. – Это отражает общий запрос рынка: игрокам необходима инфраструктура, которая даёт доступ к возможностям: стартапам — находить крупных заказчиков и потенциальных инвесторов, корпорациям — выбирать технологические решения под свои запросы, инвесторам — искать перспективные проекты для инвестирования и соинвесторов сделки. В прошлом году сумма выручки стартапов SberUnity превысила 248,9 млрд рублей. Показательно, что почти каждый второй проект (49%) использует технологии искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы по итогам Moscow Startup Summit можно было назвать десятки сделок, пилотов и совместных инициатив, которые стартовали именно здесь».
Александр Ведяхин также отметил, что снижение ключевой ставки и стабилизация экономики усилят интерес к венчурным инвестициям как классу активов.
Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.
