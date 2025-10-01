0
0
78
НОВОСТИ

На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение с доступом ко всей базе гостей

17:52 01.10.2025

На Moscow Startup Summit для создания «мостов» между аудиториями предпринимателей, инвесторов и корпораций предусмотрены разные форматы, в том числе специальное приложение.

«Участники могут воспользоваться приложением с доступом ко всей базе гостей: через него можно направить запрос на встречу любому предпринимателю, инвестору или топ-менеджеру корпорации, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Подтверждение остаётся за адресатом, но это реальный инструмент для того, чтобы завести важные контакты и договориться о реальном сотрудничестве. По опыту крупнейших международных конференций именно такие форматы дают наибольшую ценность: из короткого разговора может вырасти сделка или совместный проект».

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:15 01.10.2025
Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
0
1
18:04 01.10.2025
Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
0
33
18:04 01.10.2025
Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
0
34
17:59 01.10.2025
Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
0
65
17:50 01.10.2025
Количество резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
0
85
17:40 01.10.2025
Надо повышать эффективность расходов бюджета РФ — Медведев
0
99
17:12 01.10.2025
Минтранс РФ анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках
0
156
17:00 01.10.2025
Годовая инфляция в РФ по итогам сентября составляет около 8% — Новак
0
169
16:32 01.10.2025
Премьер Швеции призвал Грету Тунберг и других шведов вернуться с флотилии «Сумуд» домой
0
210
16:12 01.10.2025
Нынешний блэкаут на ЗАЭС стал самым продолжительным за 3 года — станция
0
250

Возврат к списку