На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение с доступом ко всей базе гостей
17:52 01.10.2025
На Moscow Startup Summit для создания «мостов» между аудиториями предпринимателей, инвесторов и корпораций предусмотрены разные форматы, в том числе специальное приложение.
«Участники могут воспользоваться приложением с доступом ко всей базе гостей: через него можно направить запрос на встречу любому предпринимателю, инвестору или топ-менеджеру корпорации, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Подтверждение остаётся за адресатом, но это реальный инструмент для того, чтобы завести важные контакты и договориться о реальном сотрудничестве. По опыту крупнейших международных конференций именно такие форматы дают наибольшую ценность: из короткого разговора может вырасти сделка или совместный проект».
Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.
