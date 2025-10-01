Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта

17:59

На участие в Sber500 подало заявки 1900 стартапов из 42 стран, при этом 30% пришли из-за рубежа. В топ-5 стран по количеству заявок вошли Россия, Индия, ОАЭ, Бразилия и Казахстан. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на Moscow Startup Summit.

«Почти 70% финалистов — проекты с применением GenAI, 48% — DeepTech-проекты, – сообщил он. – Шесть из 25 стартапов в финале — зарубежные (Индия, Алжир, ОАЭ, Южная Корея, Пакистан), в двух командах сооснователи стартапов — из Дании и Ирана».

По итогам отбора 150 команд прошли буткемп — первый этап программы, двухнедельный онлайн-интенсив, который помогает стартапам пересмотреть бизнес-модель, стратегию и командные процессы. Его цель — дать основателям инструменты для кратного роста ключевых показателей бизнеса: выручки, прибыли, коэффициента конверсии, эффективности маркетинговых кампаний, уровня удовлетворённости клиентов и других метрик.

Дальнейший отбор определил 25 финалистов — стартапов с наибольшим потенциалом развития, которые выступили на демо-дне. Они вошли в основной акселератор, где в течение семи недель совершенствовали проекты с помощью международных менторов и экспертов из 17 стран, работая как в группах, так и индивидуально. Программа дала финалистам доступ к возможностям для масштабирования: более чем к 40 российским корпорациям, подразделениям Сбера, сотням бизнес-ангелов и венчурных фондов.

В 2024 году впервые был запущен отдельный трек для стартапов и индивидуальных участников, готовых внедрять нейросетевую модель GigaChat в свои решения. Он стал первой в России программой, популяризирующей массовое применение AI в технологическом бизнесе. Подобных акселераторов в стране пока нет, а аналогичные AI-программы запускали только мировые бигтехи (Goggle, Microsoft).

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.