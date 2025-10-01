Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
18:15 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы и Европарламента (ЕП) провели первую встречу за 11 лет, беседа прошла в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по международным делам.
От российской стороны во встрече участвовали председатель комитета Леонид Слуцкий, его первые заместители Вячеслав Никонов и Алексей Чепа, а также члены комитета Мария Бутина и Дмитрий Кузнецов. Европарламент в ходе беседы представляли депутаты от Австрии, ФРГ, Болгарии и Люксембурга во главе с независимым депутатом ЕП Фернаном Картайзером.
«Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной думы после перерыва в 11 лет. Хотел бы выразить слова искренней признательности и уважения за смелость и открытый диалог», — приводит слова Слуцкого пресс-служба.
