Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
18:04 01.10.2025
Сбер и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь в ходе Moscow Startup Summit заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Подписи под соглашением поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и министр связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский.
Меморандум фиксирует стремление сторон развивать партнёрство на благо экономического и социального прогресса обеих стран и максимально использовать существующий потенциал для укрепления двусторонних экономических отношений через внедрение передовых цифровых решений.
Документ открывает широкие возможности для совместной работы по приоритетным направлениям. В фокусе внимания — искусственный интеллект и машинное обучение, цифровизация государственных услуг и поддержка малого и среднего бизнеса с помощью цифровых платформ. Стороны намерены сотрудничать в сфере регуляторных и правовых инициатив, проводить совместные образовательные и исследовательские программы. Особое внимание уделят установлению прямых деловых контактов между организациями России и Белоруссии.
«Сегодня мы объединяем нашу экспертизу для совместного прорыва в области искусственного интеллекта и цифровых сервисов, – отметил Александр Ведяхин. – Совместная работа Сбера и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, двусторонние исследовательские и образовательные программы помогут создать передовые AI-решения для бизнеса и государства. Так что этот подписанный меморандум — инвестиция в будущее технологических отраслей наших стран, которая принесёт отдачу уже в ближайшей перспективе».
«Для Республики Беларусь цифровизация и развитие искусственного интеллекта являются стратегическими приоритетами, – подчеркнул Кирилл Залесский. – Мы высоко ценим многолетний опыт и уникальные компетенции Сбербанка в этой сфере, а также их вклад в формирование современной цифровой экосистемы Российской Федерации. Уверен, что подписание меморандума и двустороннее сотрудничество позволят нам эффективно обмениваться лучшими практиками, внедрять инновации и тем самым открыть новую главу в цифровом развитии наших государств».
Международный саммит в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит 1–2 октября на территории СберСити. Организаторы — Сбер и правительство Москвы.
