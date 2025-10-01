Сбер: Искусственный интеллект переизобретает способы создания контента
18:17 01.10.2025
Будущее креативных индустрий тесно связано с искусственным интеллектом. Возникает философский вопрос о том, насколько создаваемый генеративными системами контент действительно интересен людям и полезен для общества. Появляется тенденция к созданию альтернативного искусственного интеллекта, который самостоятельно анализирует и подбирает контент для пользователей.
На саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit во время сессии «Будущее креативных индустрий: экономика, смыслы, AI» старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин обсудил с участниками роль искусственного интеллекта в креативных индустриях.
«Искусственный интеллект переизобретает способы производства контента, создания и редактирования смыслов, целые индустрии и компетенции людей, – уверен он. – В современных условиях для выполнения задач, ранее требовавших, например, 15 человек в дизайн-отделе, теперь достаточно трёх квалифицированных сотрудников — в тандеме с ИИ они способны решать задачи гораздо быстрее и разнообразнее. Много старапов появляются сейчас в сфере агентизации креативных функций. Однако стоит учитывать, что ИИ также формирует огромный поток контента, не всегда релеватного для человека. Поэтому вместе с развитием GenAI растет запрос на качественные системы фильтрации, персонализации, рекомендаций под интересны и предпочтения конкретных людей. В этой сфере я также вижу большую перспективу для новых технологий и стартапов».
Среди возможностей использования ИИ в креативной индустрии спикер выделил также создание сервисов и продуктов, которые способны прототипно доводить наработку до индустриального уровня, чтобы в дальнейшем монетизировать.
Владислав Крейнин напомнил участникам, что Сбер предоставляет креативным специалистам инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как GigaChat, Kandinsky и SymFormer (для генерации аудио).
Статистика использования сервисов Сбера показывает, что креаторы активно применяют эти инструменты для генерации текстов, создания обложек для релизов и автоматизации рутинных задач.
НОВОСТИ
- 19:20 01.10.2025
- Эксперты из РФ и других стран поделились на Moscow Startup Summit опытом поддержки стартапов
- 19:15 01.10.2025
- Средние потребительские цены на бензин в РФ с 23 по 29 сентября 2025 г выросли на 50 коп.
- 18:15 01.10.2025
- Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
- 18:04 01.10.2025
- Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
- 18:04 01.10.2025
- Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
- 17:59 01.10.2025
- Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
- 17:52 01.10.2025
- На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение с доступом ко всей базе гостей
- 17:50 01.10.2025
- Количество резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
- 17:40 01.10.2025
- Надо повышать эффективность расходов бюджета РФ — Медведев
- 17:12 01.10.2025
- Минтранс РФ анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать