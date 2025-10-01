Средние потребительские цены на бензин в РФ с 23 по 29 сентября 2025 г выросли на 50 коп.
19:15 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 сентября 2025 года выросли на 50 коп. — до 63,78 руб. за один литр, дизель подорожал на 43 коп., до 72,63 руб., говорится в материалах Росстата.
Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 56 коп. и составили 60,61 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 46 коп. — до 65,9 руб. за литр, АИ-98 — на 18 коп., до 85,51 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 43 коп., до 72,63 руб. за литр.
За период с 23 по 29 сентября 2025 г. рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 77 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.
НОВОСТИ
- 19:20 01.10.2025
- Эксперты из РФ и других стран поделились на Moscow Startup Summit опытом поддержки стартапов
- 18:17 01.10.2025
- Сбер: Искусственный интеллект переизобретает способы создания контента
- 18:15 01.10.2025
- Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
- 18:04 01.10.2025
- Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
- 18:04 01.10.2025
- Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
- 17:59 01.10.2025
- Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
- 17:52 01.10.2025
- На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение с доступом ко всей базе гостей
- 17:50 01.10.2025
- Количество резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
- 17:40 01.10.2025
- Надо повышать эффективность расходов бюджета РФ — Медведев
- 17:12 01.10.2025
- Минтранс РФ анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать