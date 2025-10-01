Средние потребительские цены на бензин в РФ с 23 по 29 сентября 2025 г выросли на 50 коп.

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 сентября 2025 года выросли на 50 коп. — до 63,78 руб. за один литр, дизель подорожал на 43 коп., до 72,63 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 56 коп. и составили 60,61 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 46 коп. — до 65,9 руб. за литр, АИ-98 — на 18 коп., до 85,51 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 43 коп., до 72,63 руб. за литр.

За период с 23 по 29 сентября 2025 г. рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 77 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.