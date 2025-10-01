0
0
28
НОВОСТИ

Средние потребительские цены на бензин в РФ с 23 по 29 сентября 2025 г выросли на 50 коп.

19:15 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 сентября 2025 года выросли на 50 коп. — до 63,78 руб. за один литр, дизель подорожал на 43 коп., до 72,63 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 56 коп. и составили 60,61 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 46 коп. — до 65,9 руб. за литр, АИ-98 — на 18 коп., до 85,51 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 43 коп., до 72,63 руб. за литр.

За период с 23 по 29 сентября 2025 г. рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 77 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (+5,6%) и Республике Крым (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 01.10.2025
Эксперты из РФ и других стран поделились на Moscow Startup Summit опытом поддержки стартапов
0
66
18:17 01.10.2025
Сбер: Искусственный интеллект переизобретает способы создания контента
0
185
18:15 01.10.2025
Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
0
191
18:04 01.10.2025
Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
0
180
18:04 01.10.2025
Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
0
185
17:59 01.10.2025
Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
0
193
17:52 01.10.2025
На Moscow Startup Summit запущено специальное приложение с доступом ко всей базе гостей
0
183
17:50 01.10.2025
Количество резидентов венчурного онлайн-хаба Сбера превысило 8 тысяч
0
194
17:40 01.10.2025
Надо повышать эффективность расходов бюджета РФ — Медведев
0
201
17:12 01.10.2025
Минтранс РФ анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках
0
247

Возврат к списку