Экс-президента ДРК Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни

19:51 Источник: Интерфакс

Бывшего президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. Как сообщает газета Le Figaro, приговор вынесен судом в столице ДРК городе Киншасе. Кабиле инкриминируется пособничество группировке «Движение 23 марта» (М23). Он появился на контролируемой ей территории. М23 позиционирует себя как защитницу той части этноса тутси, которая проживает в ДРК. Конголезские власти считают, что на стороне группировки воюет руандийская армия. Поддержав М23, решил суд, Кабила, правивший ДРК с 2001 по 2019 год, встал на сторону Руанды – страны, которой руководят этнические тутси.