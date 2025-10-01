0
0
169
НОВОСТИ

Экс-президента ДРК Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни

19:51 01.10.2025 Источник: Интерфакс

Бывшего президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. Как сообщает газета Le Figaro, приговор вынесен судом в столице ДРК городе Киншасе. Кабиле инкриминируется пособничество группировке «Движение 23 марта» (М23). Он появился на контролируемой ей территории. М23 позиционирует себя как защитницу той части этноса тутси, которая проживает в ДРК. Конголезские власти считают, что на стороне группировки воюет руандийская армия. Поддержав М23, решил суд, Кабила, правивший ДРК с 2001 по 2019 год, встал на сторону Руанды – страны, которой руководят этнические тутси.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:17 01.10.2025
Москва и Сбер объединяют усилия для поддержки молодежи
0
3
21:00 01.10.2025
Небензя: Постпред США Уолтц нанес мне вчера визит вежливости
0
68
20:45 01.10.2025
СберИнвестиции: число состоятельных инвесторов с ИИС-3 за год удвоилось
0
98
19:20 01.10.2025
Эксперты из РФ и других стран поделились на Moscow Startup Summit опытом поддержки стартапов
0
213
19:15 01.10.2025
Средние потребительские цены на бензин в РФ с 23 по 29 сентября 2025 г выросли на 50 коп.
0
220
18:17 01.10.2025
Сбер: Искусственный интеллект переизобретает способы создания контента
0
306
18:15 01.10.2025
Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
0
299
18:04 01.10.2025
Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
0
271
18:04 01.10.2025
Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
0
281
17:59 01.10.2025
Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
0
281

Возврат к списку