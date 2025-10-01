СберИнвестиции: число состоятельных инвесторов с ИИС-3 за год удвоилось

20:45

Клиенты СберИнвестиций открыли уже около 500 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Нетто-притоки инвесторов за 9 месяцев 2025 года в 4 раза превысили аналогичный показатель прошлого года. Основная доля пришлась на состоятельных инвесторов с активами от 1 млн рублей. Об этом рассказали в СберИнвестициях, проанализировав поведение и портрет инвесторов с ИИС-3.

По состоянию на конец сентября, общий объем активов на ИИС-3 в СберИнвестициях достиг 93 млрд рублей, а нетто-притоки с начала года составили 44 млрд рублей.

Наибольшее предпочтение инвесторы отдают облигациям — так, в 3 квартале чистые вложения в них на ИИС-3 достигли 13 млрд рублей (это 61% от объема всех нетто-покупок на ИИС-3).

На втором месте — акции. Интерес к ним в течение года растет. Так, в 1 квартале на них приходилось 18% от общего объема нетто-покупок, во 2 квартале — 19%, а в 3 квартале — уже 21% (или 4,5 млрд рублей). Активнее всего на ИИС-3 в 3 квартале покупали акции Сбера, ВТБ, Лукойла, X5, Газпрома, Т-Технологий, Яндекса, Сургутнефтегаза, Транснефти, Новатэка.

Исследование показало, что наибольшим интересом ИИС-3 пользуется у состоятельных инвесторов. Их число за год удвоилось, а нетто-притоки выросли почти в пять раз — с 8 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года до 37 млрд рублей за аналогичный период текущего года. Растет и средний размер счета клиентов — по медиане активы на ИИС-3 в 4 раза больше, чем на ИИС старых типов.

«ИИС-3 становится инструментом, который все чаще выбирают состоятельные инвесторы. Для них налоговая нагрузка становится все более чувствительной, поэтому им важно иметь возможность освободить от НДФЛ доход до 30 млн рублей, – отметила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера. – Кроме того, мы проанализировали, какие активы в принципе были востребованы состоятельными инвесторами в третьем квартале. Здесь ситуация аналогична как на ИИС, так и на брокерских счетах — инвесторы с крупными чеками отдают предпочтение облигациям — причем как с фиксированным, так и с плавающим купоном. Так, у инвесторов с активами от 100 млн рублей доля облигаций достигает в объеме нетто-покупок 75 %».