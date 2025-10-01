0
0
66
НОВОСТИ

Небензя: Постпред США Уолтц нанес мне вчера визит вежливости

21:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что провел во вторник «очень хороший разговор» с американским коллегой Майком Уолтцем.

«Постпред Уолтц нанес мне вчера визит вежливости. У нас состоялся очень хороший разговор. Мы пообещали работать сообща, — отметил Небензя, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по случаю перехода к РФ председательства в Совете Безопасности ООН. — Думаю, что преждевременно высказывать мое мнение относительно Майка Уолтца, но мне понравилось то, как мы поговорили».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:17 01.10.2025
Москва и Сбер объединяют усилия для поддержки молодежи
0
3
20:45 01.10.2025
СберИнвестиции: число состоятельных инвесторов с ИИС-3 за год удвоилось
0
98
19:51 01.10.2025
Экс-президента ДРК Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни
0
171
19:20 01.10.2025
Эксперты из РФ и других стран поделились на Moscow Startup Summit опытом поддержки стартапов
0
213
19:15 01.10.2025
Средние потребительские цены на бензин в РФ с 23 по 29 сентября 2025 г выросли на 50 коп.
0
220
18:17 01.10.2025
Сбер: Искусственный интеллект переизобретает способы создания контента
0
306
18:15 01.10.2025
Депутаты Госдумы и Европарламента провели первую встречу за 11 лет, по видеосвязи
0
299
18:04 01.10.2025
Сбер и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества
0
271
18:04 01.10.2025
Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
0
281
17:59 01.10.2025
Почти 70% финалистов Sber500 – проекты с применением генеративного искусственного интеллекта
0
281

Возврат к списку