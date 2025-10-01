Небензя: Постпред США Уолтц нанес мне вчера визит вежливости

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что провел во вторник «очень хороший разговор» с американским коллегой Майком Уолтцем.

«Постпред Уолтц нанес мне вчера визит вежливости. У нас состоялся очень хороший разговор. Мы пообещали работать сообща, — отметил Небензя, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по случаю перехода к РФ председательства в Совете Безопасности ООН. — Думаю, что преждевременно высказывать мое мнение относительно Майка Уолтца, но мне понравилось то, как мы поговорили».