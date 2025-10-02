0
Юные гимнастки со всей страны выступят на турнире «Путь к Олимпу» 4–5 октября

14:46 02.10.2025

В Москве 4-5 октября состоятся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Путь к Олимпу». Соревнования будут проходить на базе спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике ГБУ «Московское городское физкультурно-спортивное объединение» Москомспорта. Это событие будет важным этапом в спортивной карьере юных гимнасток, стремящихся к олимпийским высотам, полагают в департаменте спорта Москвы. Цель турнира – поддержка и развитие юных талантов в художественной гимнастике.

