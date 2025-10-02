Украинские власти решили разорвать дипотношения с Никарагуа

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа. «Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Республикой Никарагуа», — говорится в заявлении дипведомства. Подчеркивается, что такой шаг был сделан из-за решения латиноамериканской страны признать Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области неотъемлемой частью территории Российской Федерации.