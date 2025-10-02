Были попытки управлять миром, но все они закончились неудачей - Путин

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Могущество США и их союзников в конце XX века достигло пика, однако нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром и диктовать всем, «как дышать». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».

«Да, могущество США и их союзников в конце двадцатого века достигло пика. Но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать. <…> Попытки были, но они все закончились неудачей», — сказал президент.