Демо-день молодежных стартапов собрал 20 команд из Белоруссии, Китая и 13 городов России

18:53

В рамках Moscow Startup Summit состоялся Демо-день молодежных стартапов, на котором свои решения инвесторам, экспертам и представителям крупных корпораций презентовали выпускники Молодежных акселераторов Сбера, представители одного из ведущих китайских университетов, а также международного акселератора технологических проектов «Академия инноваторов», реализуемого АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственной Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Средний возраст участников — всего 21 год.

«Важно понимать, что без технологических предпринимателей — людей, готовых рисковать, и тех, кто способен выступать квалифицированным заказчиком, использовать экономические инструменты, выводить на рынок новые продукты, сервисы, технологии и собирать сложные команды, — немыслимо технологическое лидерство, – подчеркнул Валерий Фальков, глава Минобрнауки России. – А технологическое лидерство — одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, решение которой требует предельной концентрации интеллектуальных сил, потенциала институтов развития, университетов и бизнеса».

Отдельно министр поблагодарил Сбер и ряд других крупных компаний, университетов, коллективов, которые осознают значимость технологического предпринимательства.

Участники Демо-дня продемонстрировали проекты в самых разных сферах — от медицины и биотехнологий до космоса. Так, 21-летняя Дарья Арчакова из Москвы представила проект «НеоТомограф» — внутриротовой сканер для точной диагностики стоматологических и онкологических заболеваний без излучения. Белорусский стартап CartON, который развивает 20-летний Глеб Бродко из Минска, показал сервис шеринга тележек для удобной транспортировки продуктов из магазина домой. Китайский проект Invisible Doctor во главе с 27-летним Ма Синьюй из Пекина презентовал умные контактные линзы с искусственным интеллектом для мониторинга здоровья. А 26-летний Артём Шавшин из Санкт-Петербурга показал на сцене проект WARD — систему орбитального сканирования, которая помогает спутникам уклоняться от космического мусора и синхронизироваться для оптической связи.

«Мы верим, что каждый молодой человек — неважно, сколько ему лет, где он живет и какой у него старт — может запустить собственный технологический проект, когда у него есть доступ к возможностям, среде и поддержке, – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Выпускники молодежных акселераторов Сбера тоже это подтверждают. С 2021 года они создали свыше 4,7 тысячи действующих проектов, а сотня лучших молодых предпринимателей уже открыла компании, которые в сумме привлекли более 760 миллионов рублей инвестиций и запустили более сотни пилотов с корпорациями. Поздравляю всех участников Демо-дня и пусть сегодняшние питчи станут для всех не только поводом для гордости, но и стимулом действовать вместе: инвестировать, открывать площадки для пилотов, делиться экспертизой».

Особенностью Демо-дня стала концепция, объединившая технологии и живое участие аудитории. Для каждого основателя с помощью GigaChat был создан цифровой аватар — визуальный образ, показывающий путь его развития от идеи до выхода на сцену с готовым продуктом. Во время презентаций зрители и эксперты могли в реальном времени ставить реакции, которые «прокачивали» аватар и переводили его на новый уровень.