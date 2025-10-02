Путин: Честно говоря, так и хочется сказать [европейским политикам], уймитесь, займитесь, наконец, своими проблемами

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал европейских политиков, утверждающих о российской угрозе, уняться, спать спокойно и заниматься своими проблемами.

«Честно говоря, так и хочется сказать [европейским политикам], уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из под контроля миграцией, обратите внимание, как Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции», — сказал Путин на пленарной сессии «Валдая».