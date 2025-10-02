Европе не придется долго ждать ответных мер на милитаризацию континента - Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответные меры РФ на заявления лидеров европейских стран о милитаризации Европы не заставят себя долго ждать. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии «Валдая».



«В ФРГ, например, говорят о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать», — сказал Путин.