Путин о ситуации вокруг Украины: Я думаю, что добрая воля возьмет верх. И в этом смысле нет ни малейших сомнений

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в ситуации вокруг Украины постепенно возьмет верх «добрая воля». Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая».

«Я думаю, что добрая воля возьмет верх. И в этом смысле нет ни малейших сомнений», — сказал он.