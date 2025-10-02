0
0
12
НОВОСТИ

Путин сообщил, какой процент территорий в ЛНР и ДНР еще контролирует ВСУ

20:15 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским войскам осталось освободить 0,13% территории ЛНР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

По его словам, «примерно почти 100%» ЛНР «в руках» российских войск. «Нам осталось 0,13%, которые противник контролирует», — сказал президент. Путин также сообщил, что в ДНР украинские войска контролируют «где-то 19% с небольшим».

