Захват Францией танкера «в нейтральных водах, без всякого основания» Путин назвал пиратством

Задержание Францией танкера у берегов страны является пиратством, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Это пиратство. Потому что — да, этот случай мне известен, — танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. И там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого нет. Ну и не было, и быть не может», — отметил российский лидер.