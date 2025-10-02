Трамп – «комфортный собеседник», который умеет слушать и слышать - Путин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп является комфортным собеседником, в общении он умеет слушать и слышать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«На мой взгляд, президент Трамп — мы знакомы с ним давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят, — но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно, слушает, слышит реагирует. То есть, в принципе, [он] такой комфортный собеседник, я бы сказал», — отметил Путин.

«И то, что мы предприняли попытку найти, поискать и найти возможные варианты решения украинского кризиса, на мой взгляд, это неплохо», — добавил глава российского государства.