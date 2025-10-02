0
0
177
НОВОСТИ

Путин: По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость

21:50 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является глупостью, потому что у России никогда не было никаких проблем с этими государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией. Вообще никаких проблем. Вы знаете, в Хельсинки можно было свободно в центральных магазинах покупать все за рубли. Даже 3 года назад. В приграничных районах Финляндии там вообще все вывески были на русском языке. С удовольствием брали на работу людей, владеющих русским языком», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:15 02.10.2025
Кое-кто готовит ядерные испытания. Мы в России это видим, знаем - Путин
0
157
22:05 02.10.2025
Путин: Нам просто не дают рассчитываться в долларах. А что мы должны делать?
0
168
21:30 02.10.2025
Главным из вопросов в экономике РФ является дальнейшая диверсификация - Путин
0
208
21:20 02.10.2025
Трамп – «комфортный собеседник», который умеет слушать и слышать - Путин
0
205
21:10 02.10.2025
Захват Францией танкера «в нейтральных водах, без всякого основания» Путин назвал пиратством
0
230
21:00 02.10.2025
Путин об ударах Украины по ЗАЭС: Это опасная игра… Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются
0
233
20:45 02.10.2025
Путин рассказал, в каком случае Россия может поддержать план США по Газе
0
256
20:30 02.10.2025
В отличие от ситуации в ВСУ, дезертиров в российской армии – единицы - Путин
0
255
20:15 02.10.2025
Путин сообщил, какой процент территорий в ЛНР и ДНР еще контролирует ВСУ
0
288
20:00 02.10.2025
Путин: У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ
0
308

Возврат к списку