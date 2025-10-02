Путин: По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является глупостью, потому что у России никогда не было никаких проблем с этими государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«По поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией. Вообще никаких проблем. Вы знаете, в Хельсинки можно было свободно в центральных магазинах покупать все за рубли. Даже 3 года назад. В приграничных районах Финляндии там вообще все вывески были на русском языке. С удовольствием брали на работу людей, владеющих русским языком», — сказал Путин.