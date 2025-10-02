Путин: Нам просто не дают рассчитываться в долларах. А что мы должны делать?
22:05 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, как и другие страны — участницы БРИКС, не проводит антидолларовую политику или кампанию, ей просто не дают расплачиваться в долларах. Поэтому в качестве выхода из ситуации используются расчеты в национальных валютах, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии «Валдая».
Он напомнил, что перед БРИКС стоит много различных задач. «Одна из них — это наладить, как мы считаем, а не просто создать общую платформу, общие принципы взаимодействия, в том числе и прежде всего в экономике», — сказал российский лидер.
При этом государства — участники объединения не выстраивают свою политику против кого-то, подчеркнул Путин. «Вся политика БРИКС направлена на себя, на членов этой организации. И мы, кстати, не проводим какую-то антидолларовую кампанию, антидолларовую политику. Да нет совсем! Что касается нас — нам просто не дают рассчитываться в долларах. А что мы должны делать? Мы рассчитываемся в национальных валютах», — обрисовал ситуацию президент РФ.
