За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 20 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Курской области», — сказали там.