Киевский режим за более чем 3 года прицельными ударами своих вооруженных сил вывел из строя уже 8 из 10 высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Цель их планомерного уничтожения — не допустить генерации электроэнергии на ЗАЭС и создать крайнее психологическое напряжение в коллективе станции, заявил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

До февраля 2022 года у ЗАЭС было 10 внешних высоковольтных линий. Из них сейчас осталось две, но и они не функциональны.