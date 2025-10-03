В Норвегии пятеро военнослужащих пропали без вести во время учений у границы РФ — ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятеро норвежских военных пропали без вести во время учений в самой северной области страны Финнмарк, граничащей с Мурманской областью РФ. Об этом сообщил в четверг телеканал TV2 со ссылкой на полицию.

«Разыскиваются пять человек, разделенных на две группы. <…> Одна из версий [пропажи военных] — солдаты неправильно поняли, каково время встречи, или задержались дольше, чем планировалось. Другая — кто-то мог получить травму или заблудиться», — сообщил руководитель оперштаба Хаукланд Хансен.

Он добавил, что изначально пропали 10 военных, 5 из них были найдены во время поисковой операции.