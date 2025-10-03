США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлин — Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что введенные им импортные пошлины будут приносить США доход в более чем $1 трлн в год.

«Пошлины только начинают приносить плоды, в конечном итоге тарифы составят более $1 трлн в год», — сказал он в интервью телеканалу One America News.