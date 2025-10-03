Маск назвал Стармера «актером с пустой головой»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его «актером с пустой головой».

«Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить», — написал Маск в социальной сети X.