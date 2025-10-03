Господдержка рыбопромыслового флота России должна строго контролироваться — Патрушев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

«Благодаря мерам [господдержки] преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали», — отметил Патрушев на совещании по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.