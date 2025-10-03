0
0
171
НОВОСТИ

Господдержка рыбопромыслового флота России должна строго контролироваться — Патрушев

10:20 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

«Благодаря мерам [господдержки] преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали», — отметил Патрушев на совещании по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 03.10.2025
FT утверждает, что США предоставят Украине новые разведданные для ударов по РФ
0
9
11:20 03.10.2025
Ереван не согласен с условиями Баку для подписания мирного соглашения — глава МИД
0
57
11:05 03.10.2025
Производителей чипов в США ждет крах из-за развития отрасли полупроводников КНР — эксперт
0
90
11:00 03.10.2025
Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду в центре Петербурга
0
95
10:32 03.10.2025
Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС — Politico
0
169
10:05 03.10.2025
Маск назвал Стармера «актером с пустой головой»
0
236
10:00 03.10.2025
США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлин — Трамп
0
226
09:32 03.10.2025
В Норвегии пятеро военнослужащих пропали без вести во время учений у границы РФ — ТВ
0
250
09:20 03.10.2025
Россия за январь — сентябрь сократила поставки СПГ в Европу на 7%
0
264
09:05 03.10.2025
ВСУ за три года уничтожили 8 из 10 линий энергоснабжения ЗАЭС — эксперт
0
258

Возврат к списку