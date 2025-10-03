Мерц раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС — Politico
10:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц не поддерживает идею финансирования проекта «стены дронов» из фондов Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По его данным, канцлер высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. По словам источника из числа дипломатов, Мерц раскритиковал это предложение в «очень резких» выражениях.
Ряд политиков поддержал реализацию проекта, допустив, что его название может измениться. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями. Еврокомиссар также напомнил, что стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в 1 млрд евро.
