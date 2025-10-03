Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду в центре Петербурга

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На набережной реки Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду, об этом сообщает телеграм-канал главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

«Центральный район, набережная реки Фонтанки. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации происшествия привлекались от МЧС 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.