Ереван не согласен с условиями Баку для подписания мирного соглашения — глава МИД

11:20 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не согласна с рядом предварительных условий Азербайджана для подписания мирного соглашения. Об этом в интервью польскому телеканалу TVP World заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Есть также часть мирного договора, парафированная азербайджанским министром и мной. Таким образом, мы готовы: текст был окончательно согласован ранее, в марте этого года, сейчас он парафирован, и мы готовы подписать этот договор как можно скорее. Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания. Например, мы обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и, тем более, перспективы сотрудничества на международных площадках», — отметил он.

