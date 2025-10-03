FT утверждает, что США предоставят Украине новые разведданные для ударов по РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США предоставят Украине новые разведданные для нанесения ударов большей дальности по территории России. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT).

По словам источников издания, Вашингтон оказывает разведывательную поддержку Киеву. Как утверждает газета, теперь США предоставят Украине новые разведывательные данные, которые позволят наносить удары с использованием дальнобойных ракет и беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры РФ.