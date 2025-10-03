В Крыму задержан россиянин, передавший ГУР МО Украины координаты позиций ЗРК С-300 — ФСБ
12:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного военной разведкой Украины 54-летнего россиянина, отправившего фото дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове с указанием координат и готовившего теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Республике Крым задержан гражданин России 1972 года рождения, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, по заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото и видео дислокации позиций двух ЗРК С-300 на территории Республики Крым с указанием их координат.
