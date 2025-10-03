На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли — ученые
12:05 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышка предпоследнего класса мощности (М) произошла на Солнце, она сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли. На данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября. Ранее за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля. «Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2,5 суток, во второй половине дня в воскресенье, 5 октября», — отмечается в сообщении.
