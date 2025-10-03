Давление Брюсселя сблизило Венгрию и Словакию — Орбан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Давление Брюсселя привело к сближению Венгрии и Словакии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что влияние Брюсселя имело непредвиденные последствия, такие как укрепление связей между Будапештом и Братиславой для совместной защиты суверенитета. «Малые страны находятся в одной лодке», — привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

Премьер также указал, что сейчас настал момент для укрепления солидарности против централизованного давления ЕС.