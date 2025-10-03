0
0
99
НОВОСТИ

Давление Брюсселя сблизило Венгрию и Словакию — Орбан

12:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Давление Брюсселя привело к сближению Венгрии и Словакии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что влияние Брюсселя имело непредвиденные последствия, такие как укрепление связей между Будапештом и Братиславой для совместной защиты суверенитета. «Малые страны находятся в одной лодке», — привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

Премьер также указал, что сейчас настал момент для укрепления солидарности против централизованного давления ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 03.10.2025
Женщина впервые назначена духовным главой Церкви Англии
0
21
13:00 03.10.2025
Верховный суд Нидерландов отменил решение о запрете экспорта частей к F-35 в Израиль
0
40
12:41 03.10.2025
Многодетная мать основала благотворительный фонд и помогает бойцам СВО
0
99
12:34 03.10.2025
Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в Москве 4–5 октября
0
104
12:20 03.10.2025
Ранее задержанный властями Франции танкер Boracay возобновил движение
0
148
12:05 03.10.2025
На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли — ученые
0
168
12:00 03.10.2025
В Крыму задержан россиянин, передавший ГУР МО Украины координаты позиций ЗРК С-300 — ФСБ
0
171
11:32 03.10.2025
FT утверждает, что США предоставят Украине новые разведданные для ударов по РФ
0
210
11:20 03.10.2025
Ереван не согласен с условиями Баку для подписания мирного соглашения — глава МИД
0
238
11:05 03.10.2025
Производителей чипов в США ждет крах из-за развития отрасли полупроводников КНР — эксперт
0
241

Возврат к списку