Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в Москве 4–5 октября

В Москве на Воробьевых горах 4 и 5 октября любители легкой атлетики смогут принять участие в фестивале бега и полумарафоне «Моя столица». Эти события завершат большой летний беговой сезон бега в столице.

В субботу, 4 октября, будет проводиться забег на 5 км, детские забеги на 300 и 600 м, а также инклюзивное мероприятие «Забег безграничных возможностей», в рамках которого на дистанцию 600 м выйдут участники с ограниченными возможностями здоровья. В воскресенье, 5 октября, запланирован забег на 10 км и полумарафон на 21,1 км.

Крупнейшие беговые сообщества России будут участвовать в состязании «Клубный чемпионат», в ходе которого команды поборются за призовой фонд 850 тыс. руб. в номинациях на двух дистанциях, а также за самую многочисленную команду. Клубы-победители получат переходящий кубок чемпионата.

Вдоль трассы полумарафона будут размещены 10 точек поддержки. Каждая из них будет символизировать один из городов Золотого кольца России, входящих в серию «Бегом по Золотому кольцу»: Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий и Москву.