Многодетная мать основала благотворительный фонд и помогает бойцам СВО
12:41 03.10.2025
Основательница благотворительного фонда «Ева-Флоренсия» Инга Лыбо отвезла в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую и Курскую области уже более 100 тонн различных грузов. Вместе с московскими волонтерами она покупает питьевую воду, одежду, детское питание и лекарства, плетет маскировочные сети, организует акции поддержки и переправляет гуманитарные грузы получателям.
Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит отмечает, что штабы по сбору гуманитарной помощи ежедневно открыты по всей Москве, чтобы горожане смогли внести свой вклад в общий сбор товаров первой необходимости для жителей новых и приграничных регионов. «Многие приходят в них уже более трех лет, кто-то приобщает к доброму делу родственников и друзей, - говорит Левит. - Возможность передать помощь воодушевляет отправителей и тех, кто ждет долгожданную поддержку».
Многодетная мать Инга Лыбо открыла свой фонд в 2019 году, для поддержки детей, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, а с 2022 года большую часть сил и ресурсов направила на помощь новым и приграничным регионам. «Девиз моего фонда – «Чужих детей не бывает», с этими словами я приехала в Мариуполь в марте 2022 года, - рассказала Инга Лыбо. - Взяла воду, детское питание, памперсы и перекись водорода, но на месте поняла, что помощи требуется много. Осталась в городе на три недели. Теперь каждый месяц я вожу грузы как мирному населению, так и бойцам. Когда человек не один со своими бедами, с ними легче справиться».
Также Лыбо привозит бойцам СВО бронежилеты, тактические разгрузки и шлемы, дроны, одежду, в том числе нательное белье, а также обувь, аптечки, обогреватели и стиральный порошок.
