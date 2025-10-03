0
0
21
НОВОСТИ

Верховный суд Нидерландов отменил решение о запрете экспорта частей к F-35 в Израиль

13:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Нидерландов не считает обоснованным постановление Апелляционного суда Гааги о запрете экспорта запчастей к истребителям F-35 в Израиль и обязал правительство в течение шести недель провести новую оценку соответствующей лицензии. Об этом сообщил вице-председатель судебной инстанции Мартейн Полак.

«Апелляционный суд не имел права сам определять, существует ли риск нарушения международного гуманитарного права при продолжении поставок запчастей к истребителям. Это решение должно принимать государство. Суд не поддерживает постановление нижестоящих инстанций и поручает правительству вновь провести оценку экспортной лицензии», — пояснил он. Полак уточнил, что на период пересмотра лицензии запрет на экспорт запчастей сохраняется.

